Криминал 02 февраля 2023, 11:12 Виновного в пяти обстрелах наводчика ВСУ задержали в Херсонской области Полковник ЛНР Киселев сообщил о задержании наводчика ВСУ в Херсонской области

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Наводчика ВСУ, из-за которого украинские военные провели как минимум пять обстрелов, задержали в Херсонской области. Об этом сообщил в Telegram полковник ЛНР Виталий Киселев.

Подозреваемому 29 лет, он работает таксистом. На допросе мужчина сообщил, что передавал знакомому из ВСУ сведения о военнослужащих, которых видел или подвозил.

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Используя эту информацию, противник пять раз проводил обстрелы, в результате которых оказались повреждены рынок и другие социальные объекты в Алешковском и Голопристанском районах области, подчеркнул Киселев.

По его словам, наводчик также рассказал, кому именно он передавал координаты. Сейчас эти данные проверяются, заключил полковник.

В своем Telegram-канале Киселев опубликовал кадры разрушений после атак ВСУ, которые стали возможны из-за преступных действий таксиста.