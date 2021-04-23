Виновницу в ДТП с локомотивом будут судить в Забайкалье

Женщину будут судить в ДТП в локомотивом в Забайкальском крае. В результате аварии погибла ее маленькая дочь. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

В момент аварии женщина была пьяна. Она выехала на железнодорожный переезд на красный свет. В результате в машину врезался поезд. Четырехлетняя дочка виновницы аварии находилась в салоне автомобиля, от полученных травм она скончалась в больнице.

На женщину завели уголовное дело. Она признала свою вину.