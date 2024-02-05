Криминал 05 февраля 2024, 17:18 Виновника смертоносного взрыва в Челябинской области осудили на 2,5 года

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В Златоусте осудили сотрудника «Южноуральской литейной компании», по вине которого погиб многодетный отец. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.

В обязанности обвиняемого входила проверка газовых баллонов на предмет неисправности. Но после заправки и при транспортировке произошла разгерметизация одного из них. В результате взрыва погиб многодетный отец, еще один сотрудник компании получил различные травмы.

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Мужчину признали виновным и отправили в колонию общего режима на 2,5 года.

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