Криминал 19 августа 2023, 12:08 Виновника смертельной аварии в Москве привлекут к ответственности Прокуратура Москвы взяла на контроль дело о смертельной аварии на СВХ в Москве РИА «Новости»

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Виновника аварии на Северо-Восточной хорде, во время которой погиб человек, пообещали привлечь к ответственности. Об этом заявили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как стало известно правоохранителям, 29-летний водитель сбил мужчину, который вышел из своего автомобиля из-за неисправности. От полученных травм он умер на месте аварии.

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Действия водителя подлежат квалификации по статье за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

«Прокуратура Северного административного округа контролирует привлечение к уголовной ответственности мужчины, совершившего ДТП», — заявили в ведомстве.

Ранее на Бесединском шоссе в сторону области столкнулись пассажирский автобус и трактор. В данный момент известно об одной пострадавшей при аварии.