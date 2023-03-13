Криминал 13 марта 2023, 22:52 Виновника смертельного пожара в Кировской области приговорили к принудительным работам

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Пожар произошел в поселке Даровской Кировской области. Виновника возгорания приговорили к двум годам принудительных работ. Об этом сообщил «Первоисточник».

В ночь на 29 сентября на Кооперативной улице пьяный фигурант дела закурил в одном из помещений квартиры, чем спровоцировал пожар. В результате погибли хозяйка жилища и ее гость. Еще два человека получили отравление продуктами горения.

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В результате виновнику случившегося назначили принудительные работы сроком на два года с удержанием части заработка в пользу государства, уточнило Nation News.

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