Криминал 29 февраля 2024, 12:17 Виновника смертельного пожара осудили на 14 лет в ЯНАО

Читать 360tv в

Жителя Тазовского района района осудили на 14 лет колонии строгого режима за поджог дома и убийство человека. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по ЯНАО.

В декабре 2022 года мужчина из мести поджег жилище недруга. Однако его самого в этот момент дома не оказалось, в пожаре погиб оставшийся у него в гостях знакомый.

Реклама

Мужчину задержали и обвинили в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества. Его осудили, приговор вступил в законную силу.

Авторы: