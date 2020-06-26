Виновника смертельного ДТП в Петербурге отправили в колонию

По данным следствия, мужчина проехал на красный свет из-за чего столкнулся с другой машиной. После этого он вылетел на тротуар и врезался в светофор.

В результате пострадала женщина, которая сидела в машине с обвиняемым. Она умерла по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Подсудимый признал вину, его приговорили к году лишения свободы.