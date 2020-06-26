Виновника смертельного ДТП в Петербурге отправили в колонию
Красносельский районный суд Петербурга приговорил к заключению на один год Зийнатилла Кобулова. Его признали виновным в ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
По данным следствия, мужчина проехал на красный свет из-за чего столкнулся с другой машиной. После этого он вылетел на тротуар и врезался в светофор.
В результате пострадала женщина, которая сидела в машине с обвиняемым. Она умерла по дороге в больницу в машине скорой помощи.
Подсудимый признал вину, его приговорили к году лишения свободы.