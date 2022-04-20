Виновника смертельного ДТП в Пензенской приговорили к лишению свободы на 2 года
В Пензенской области суд вынес приговор мужчине за ДТП с погибшим. Его приговорили к лишению свободы на два года. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».
По данным следствия, мужчина ехал по трассе в сторону Саратова. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где произошло столкновения с другой машиной. Ее водитель погиб на месте происшествия.
Подсудимый свою вину признавать отказался. Кроме того, он планирует обжаловать приговор.