Виновника смертельного ДТП в Пензенской приговорили к лишению свободы на 2 года

В Пензенской области суд вынес приговор мужчине за ДТП с погибшим. Его приговорили к лишению свободы на два года. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс».

По данным следствия, мужчина ехал по трассе в сторону Саратова. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где произошло столкновения с другой машиной. Ее водитель погиб на месте происшествия.

Подсудимый свою вину признавать отказался. Кроме того, он планирует обжаловать приговор.