Криминал 18 декабря 2023, 14:00 Виновника смертельного ДТП отправили в СИЗО в Челябинске

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Центральный райсуд Челябинска заключил под стражу до 28 января 2024 года местного жителя, который устроил смертельное ДТП. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным ведомства, в конце ноября мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и врезался во встречный автомобиль такси. В аварии погибла пассажирка такси и супруга обвиняемого.

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Отмечается, что накануне аварии мужчина с женой отмечал создание семьи.