Криминал 01 сентября 2023, 17:48 Виновника пожара с двумя погибшими осудили в Удмуртии

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В Можге осудили мужчину, которого признали виновным в пожаре с двумя погибшими. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В мае мужчина выпивал с двумя своими приятелями у себя дома. В какой-то момент он уснул с зажженной сигаретой в руках, что и спровоцировало пожар. Хозяин дома проснулся, увидел воспламенившееся одеяло и просто ушел из дома. Оставшиеся там собутыльники мужчины погибли. Виновника пожара осудили на один год и три месяца колонии-поселения.

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