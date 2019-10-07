Виновника гибели двух человек при обрушении моста в ХМАО наказали

«Приговор на данную минуту не вступил в законную силу, но это только вопрос времени», — сообщили в ведомстве.

Наказание составило три года лишения свободы (условно) с испытательным сроком на этот же период. Суд признал сотрудника АО «Мостострой-11» виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Известно, что происшествие случилось 5 ноября 2018 года. Рабочие филиала АО «Мостострой 11» ТФ «Мостоотряд 29» проводили демонтаж старого моста, и сооружение обрушилось вместе с ними.