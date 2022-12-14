Эксклюзив 14 декабря 2022, 20:15 Виновника ДТП в центре Москвы арестовали на два месяца Суд арестовал до 13 февраля водителя Land Rover, сбившего двух человек в центре Москвы

Читать 360tv в

Таганский районный суд арестовал до 13 февраля 2023 года водителя Land Rover, который на днях сбил двух пешеходов в центре Москвы и скрылся с места ДТП. Обвиняемый признал свою вину и объяснил поступок тем, что испугался последствий, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Виновник ДТП просил отправить его под домашний арест, но суд решил иначе. Мужчине предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.

Реклама

Против водителя возбудили уголовное дело об угоне. В прокуратуре уточнили, что материалы передали для объединения с делом о ДТП.

Реклама

Авария случилась вечером 12 декабря на Олимпийском проспекте. Водитель иномарки сбил двух человек, которые шли по пешеходному переходу. Пострадавших с различными травмами доставили в больницу.