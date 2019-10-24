Виновник смертельного ДТП в Пензе отравится в колонию

Авария произошла 1 декабря 2018 года на автодороге Тамбов - Пенза из-за превышения скорости водителем «КамАЗа» с полуприцепом-цистерной. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Logan, которой управлял 36-летний житель Пензы. В результате полученных травм водитель легкового автомобиля скончался.

Водитель большегруза признал вину частично. По его словам, машину вынесло на встречку из-за неисправности тормозной системы.

Техническая экспертиза, показания свидетелей и запись видеорегистратора из автомобиля погибшего доказали вину мужчины.

Наказание виновнику ДТП составило один год и семь месяцев в колонии-поселении. На два года и семь месяцев его лишили водительских прав. Приговор пока не вступил в законную силу.