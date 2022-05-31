Виновник смертельного ДТП в Кемеровской области сядет в тюрьму

В Кемеровской области мужчина сел пьяным за руль и попал в ДТП, в котором погибла его жена. Он получил срок. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. В итоге его жена погибла.

Виновника приговорили к пяти годам и четырем месяцам тюрьмы. Приговор вступит в силу, когда его младшему ребенку исполнится 14 лет.