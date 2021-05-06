Виновник ДТП, в котором погиб ребенок, задержан в Кургане

Задержан водитель, который устроил смертельное ДТП. В результате аварии погиб ребенок. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

«По факту ДТП, произошедшего накануне на автомобильной дороге федерального значения Р-254 „Иртыш“, возбуждено уголовное дело», — пояснили в ведомстве. Уточняется, что водитель грузовика въехал в легковую машину на трассе «Иртыш». Один из пассажиров легковушки, 12-летний мальчик, погиб.