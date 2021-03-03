Виктор Гусев рассказал, как аферисты вынудили его тещу продать квартиру

Российский спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал, как мошенники вынудили его тещу Ларису продать квартиру. Он отметил, что аферисты использовали поддельные документы, выдавая себя за правоохранителей, сообщил телеканал «Звезда».

По словам Гусева, злоумышленники надавили на «больную точку» женщины. Дело в том, что она является вдовой офицера.

«Ее направили в риелторское агентство. После совершения сделки деньги были положены в банковскую ячейку. По указанию голоса, моя теща взяла пакетик, положила туда деньги и передала их курьеру. И все. Позже „следователь“ позвонил, назвал Ларису „героем“ и предложил поговорить с начальником», — уточнил Гусев.

Когда связь разъединилась, мошенники пропали с горизонта. Через две недели покупательница пришла в квартиру и удивилась, что Лариса еще не съехала. Женщине пришлось временно остаться жить у своего зятя.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, квартира арестована.

Недавно мошенники начали применять новую схему обмана. Своих жертв они ловят на «возврате случайных переводов», применяя один из вариантов социальной инженерии с использованием нового скрипта.