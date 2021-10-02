Vijesti: Исмаилов попросил политического убежища в Черногории

Предприниматель Тельман Исмаилов обращался за политическим убежищем в Черногорию. Он пожаловался на политическое давление. Об этом сообщило издание Vijesti со ссылкой на источник.

Следователи вменили бывшему директору Черкизовского рынка Тельману Исмаилову организацию убийства двух предпринимателей и ряд других преступлений. Уголовное дело против него находится в производстве СК РФ.

Исмаилов скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск, уточнила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Экс-директор Черкизовского рынка, полагают следователи, организовал убийства предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. План преступления он разрабатывал вместе с братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми.

Исполнителем выступил Мехман Керимов: в мае 2016 года он из салона автомобиля расстрелял двух своих жертв на Новорижском шоссе. Мужчины от полученных травм скончались.

С места преступления Керимова забирал Рафик Исмаилов. Соучастники помогли ему скрыться и спрятать орудие, из которого он стрелял.