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    02 октября 2021, 14:02

    Vijesti: Исмаилов попросил политического убежища в Черногории

    Дарья Морозова

    Предприниматель Тельман Исмаилов обращался за политическим убежищем в Черногорию. Он пожаловался на политическое давление. Об этом сообщило издание Vijesti со ссылкой на источник.

    Vijesti: Исмаилов попросил политического убежища в Черногории

    Следователи вменили бывшему директору Черкизовского рынка Тельману Исмаилову организацию убийства двух предпринимателей и ряд других преступлений. Уголовное дело против него находится в производстве СК РФ.

    Исмаилов скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск, уточнила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

    Экс-директор Черкизовского рынка, полагают следователи, организовал убийства предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева. План преступления он разрабатывал вместе с братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми.

    Исполнителем выступил Мехман Керимов: в мае 2016 года он из салона автомобиля расстрелял двух своих жертв на Новорижском шоссе. Мужчины от полученных травм скончались.

    С места преступления Керимова забирал Рафик Исмаилов. Соучастники помогли ему скрыться и спрятать орудие, из которого он стрелял.