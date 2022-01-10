Видео с угрозами подозреваемым в убийстве пятилетней девочки из Костромы распространили в Сети

Видео с обращением, которое адресовано «от российских заключенных», появилось в Сети. Пока точно не ясно, кто именно его записал. Говорящий на камеру пообещал, что подозреваемым в убийстве пятилетнего ребенка в Костроме будет «больно и печально» и «ни одна мразь не останется в живых».

Он подчеркнул, что заключенным не нужны «ни слава, ни лайки», просто они тоже люди, у которых в том числе бывают дети. Ролик собрал около семи миллионов просмотров.

Ребенка, по версии следствия, изнасиловали и убили двое мужчин, тело было найдено в одном из общежитий города. Похороны проходили с закрытым гробом. Один из подозреваемых — 44-летний Денис Г. — ранее отбывал тюремный срок за педофилию и распространение порнографии, а 24-летний Вадим Б. сидел за кражу. Сейчас оба находятся под арестом.

До этого, пока следственные действия велись в самом общежитии, его окружали жители Костромы и требовали выдать задержанных им.