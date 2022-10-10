Следком завел уголовное дело после видео с расправой националистов над жителями Купянска | 360°

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Следком завел уголовное дело после видео с расправой националистов над жителями Купянска

Глава СК Бастрыкин поручил завести дело об убийствах жителей Купянска бойцами ВСУ

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Российские следователи заведут уголовное дело о пытках и убийствах мирных жителей Купянска украинскими боевиками. Такое поручение дал председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин после того, как по социальным сетям разошлось видео из оккупированного боевиками города. Об этом сообщила пресс-служба центрального аппарата ведомства.

Там напомнили, что автором публикации стал участник националистического батальона «Азов»* Максим Жорин, утверждавший, что к расправе над мирными жителями причастны российские военные.

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Однако обстановка в кадре, а также метаданные ролика свидетельствуют, что запись сделали 9 октября, когда в Купянске находились украинские боевики. Эти факты свидетельствуют о новых военных преступлениях киевского режима.

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Российские следователи намерены установить все обстоятельства гибели мирных людей, а также причастных к их пыткам и убийствам для привлечения к уголовной ответственности.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация

ВСУ

СК РФ

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