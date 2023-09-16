Криминал 16 сентября 2023, 11:06 Видео с места гибели полицейского после погони в Подмосковье показали следователи СК показал оперсъемку с места гибели полицейского после погони в Подмосковье

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Оперативное видео с места гибели сотрудника полиции после погони со стрельбой в городском округе Солнечногорск опубликовало подмосковное следственное управление СК России. Запись появилась в Telegram-канале ведомства.

Вечером 15 сентября экипаж ДПС попытался остановить Mercedes без регистрационных знаков. Но требования правоохранителей водитель решил проигнорировать. Тогда стражи порядка приняли решение о преследовании.

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Во время погони водитель остановился близ деревни Вертлино, вышел из салона иномарки и открыл огонь по полицейскому. Пострадавший умер на месте.

По стрелку открыли ответный огонь. Он получил ранение. Для оказания помощи злоумышленника доставили в больницу.

Против мужчины возбудили дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном приобретении, хранении или ношении оружия.

Следователи и криминалисты продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Они изъяли орудие преступления, продолжаются допросы. В рамках расследования проведут судебно-медицинскую экспертизу.