Видео с избиением подростка в инвалидной коляске в Севастополе проверят следователи

Следственный комитет России начал проверку сведений о нанесении побоев инвалиду в Севастополе. Ранее в Сети появилось видео, где женщина грубо обращалась с девушкой в инвалидном кресле.

Следователи по поручению руководителя СК по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева должны установить личность женщины, а также выяснить обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в СК.

«В ходе проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям данной женщин, в целом проверена обстановка в семье, где проживает ребенок-инвалид, оказание ему помощи и содействия со стороны социальных и контролирующих служб», — добавили в ведомстве.

Ход проверки находится на личном контроле главы СК Александра Бастрыкина.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина прогнала детей-аутистов с площадки. Ей заинтересовалась прокуратура, а в Сети ее действия осудили не только обычные жители России, но и звезды. Позже жительница Петербурга попыталась извиниться, но раскаялась лишь в том, что толкала сотрудницу детского центра.