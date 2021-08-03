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    03 августа 2021, 10:44

    Видео с избиением подростка в инвалидной коляске в Севастополе проверят следователи

    Екатерина Шамина

    Следственный комитет России начал проверку сведений о нанесении побоев инвалиду в Севастополе. Ранее в Сети появилось видео, где женщина грубо обращалась с девушкой в инвалидном кресле.

    Видео с избиением подростка в инвалидной коляске в Севастополе проверят следователи

    Следователи по поручению руководителя СК по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева должны установить личность женщины, а также выяснить обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили в СК.

    «В ходе проверки будет дана принципиальная правовая оценка действиям данной женщин, в целом проверена обстановка в семье, где проживает ребенок-инвалид, оказание ему помощи и содействия со стороны социальных и контролирующих служб», — добавили в ведомстве.

    Ход проверки находится на личном контроле главы СК Александра Бастрыкина.

    Ранее в Санкт-Петербурге женщина прогнала детей-аутистов с площадки. Ей заинтересовалась прокуратура, а в Сети ее действия осудили не только обычные жители России, но и звезды. Позже жительница Петербурга попыталась извиниться, но раскаялась лишь в том, что толкала сотрудницу детского центра.