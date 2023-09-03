Криминал 03 сентября 2023, 11:53 Видео перестрелки полиции с черными копателями нефрита в Бурятии попало в Сеть Telegram-канал «112»: черные копатели нефрита в Бурятии обстреляли полицейских

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Перестрелку с правоохранителями устроили черные копатели нефрита в Бурятии. Видеозапись с камер полицейских попала в Сеть, сообщил Telegram-канал «112».

Анонимный источник связался с правоохранительными органами и рассказал о большой группе нелегальных добытчиков минералов. Сотрудники прибыли на место, однако злоумышленники не сдались. Они устроили серьезную перестрелку. На попавших в интернет кадрах слышны непрекращающиеся звуки автоматной очереди.

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Через некоторое время группы нарушителей закона и полицейских оказались на минимальном расстоянии друг от друга. К правоохранителям прибыла подмога. После этого черные копатели перестали стрелять.

«Стрельбу прекращаем, оружие убираем! Все легли на землю! Я буду стрелять! В противном случае я открою огонь на поражение!» — сказал один из полицейских.

Несмотря на предупреждение, нелегалы не легли на землю. Они подошли к сотрудникам с камнями в руках. На этом моменте видео закончилось.

Источник указал, что двое полицейских получили ранения. Однако злоумышленников получилось скрутить. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителей власти.

Перестрелка, по данным канала, произошла еще 26 июля.

Ранее полицейский погиб при перестрелке в Орехово-Зуеве. Правоохранительные органы пытались задержать четырех человек, подозреваемых в вымогательстве.