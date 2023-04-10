Криминал 10 апреля 2023, 22:44 Видео нападения на салон сотовой связи в Петербурге появилось в Сети

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Житель Санкт-Петербурга попытался ограбить салон сотовой связи на проспекте Ветеранов. Преступление попало на запись камер видеонаблюдения. Об этом сообщил «ЛенТВ24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на понедельник, 10 апреля, злоумышленник ворвался в салон связи с пистолетом и потребовал у сотрудницы деньги и мобильный телефон. После он извинился перед девушкой и оставил ей несколько купюр «на чай», попросив не нажимать тревожную кнопку несколько минут.

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Спустя время полицейские задержали 35-летнего безработного, ранее судимого жителя города. Против него возбудили уголовное дело по факту разбоя, написали «Невские новости».