Видео нападения грабителя на пенсионерку во Владивостоке появилось в Сети

Полиция Владивостока разыскивает мужчину, который отобрал у 84-летней пенсионерки сумку с деньгами и телефоном, а затем толкнул ее. Момент преступления оказался на видео.

На кадрах видно, что женщина не спеша шла с двумя сумками домой. В какой-то момент сзади появился мужчина в капюшоне. Он вырвал у пожилой дамы сумку, а затем сильно ее толкнул. Грабитель убежал, а женщина упала. Однако она быстро встала и отправилась вслед за преступником.

В УМВД по региону РИА «Новости» сообщили, что пострадавшая обратилась в дежурную часть отдела полиции по Владивостоку. Она рассказала, что в сумке у нее лежали деньги и мобильный телефон.

Стражи порядка осмотрели место преступления, изъявили записи с камер видеонаблюдения. Мужчину разыскивают, его личность устанавливается. По факту случившегося открыто уголовное дело о грабеже.