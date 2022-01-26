Видео дня: следователи ищут пропавшую из дома годовалую девочку

В Новгородской области ищут девочку 2020 года рождения, которая пропала прямо из дома при невыясненных обстоятельствах. Кадры, которые следователи сняли в доме, показывают, как живет семья пропавшего ребенка.

СМИ сообщили, что семья считается неблагополучной: у матери ранее забрали семерых детей в приют. Самую младшую девочку решили пока оставить — она была слишком мала, чтобы разлучаться с матерью. Известно, что в тот момент женщина уехала на три дня и оставила детей под присмотром сына-подростка. Это и стало причиной изъятия остальных детей органами опеки.

Теперь ребенка ищут силами нескольких ведомств, о местонахождении девочки ничего не известно. Всех, кто может что-то знать, просят сообщить об этом следствию. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».