ВИЧ-инфицированный челябинец изнасиловал и убил школьницу
ВИЧ-инфицированный житель Магнитогорска изнасиловал и забил молотком 15-летнюю школьницу. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Челябинский областной суд.
Родители убитой наняли мужчину для ремонта квартиры. Он напал на девушку, когда они находились наедине. Преступник избил ее и изнасиловал. После он около 40 раз ударил школьницу молотком по голове. Она скончалась на месте.
Известно, что злоумышленник в этот момент находился в состоянии наркотического опьянения. Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима.