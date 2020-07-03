ВИЧ-инфицированный челябинец изнасиловал и убил школьницу

Родители убитой наняли мужчину для ремонта квартиры. Он напал на девушку, когда они находились наедине. Преступник избил ее и изнасиловал. После он около 40 раз ударил школьницу молотком по голове. Она скончалась на месте.

Известно, что злоумышленник в этот момент находился в состоянии наркотического опьянения. Его приговорили к 19 годам колонии строгого режима.