ВИЧ-инфицированному дали пожизненный срок за изнасилования и убийство в Тульской области

Мужчина с ВИЧ-инфекцией получил пожизненное заключение за изнасилования и убийство в Тульской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

По данным сайта «Аргументы и факты», мужчина уже был неоднократно судим. После очередного срока он вышел и изнасиловал знакомую. Потом он изнасиловал и убил 13-летнюю девочку. Есть данные, что он причастен и к другим преступлениям.