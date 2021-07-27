ВИЧ-диссидентку проверит СК после смерти инфицированной дочери

В Следственном комитете начали проверку после смерти трехлетней дочери ВИЧ-диссидентки. Ребенок умер 26 июня, не получая нужных лекарств.

Следствие установило, что с рождения ребенка до 26 июня ребенок не получал необходимую терапию, произошло ускоренное прогрессирование инфекции и развитие вторичных заболеваний.

Ее ВИЧ-положительная мать не принимала антиретровирусные препараты во время беременности, чтобы снизить риск передачи заболевания. А после рождения выданные таблетки смывала в унитаз. В результате в апреле опека была передана 55-летней бабушке.

«В ходе проверки получены документы и опрошены врачи, которые подтвердили, что в период проживания с матерью на основе сдаваемых анализов у девочки диагностировалось существенное развитие инфекции. Во время нахождения ребенка в стационаре и при приеме терапии, что происходило в присутствии врачей, заболевание у девочки не развивалось», — сообщили в СК.

После смерти девочки была сделана экспертиза, которая показала, что при приеме препаратов можно было существенно продлить ее жизнь.

О смерти девочки стало известно благодаря активистам, которые борются с проблемой ВИЧ-отрицания. После этого случая они направили письмо депутатам Госдумы с просьбой принять закон о недопустимости ВИЧ-диссидентства. Они сообщили, что трехлетняя ВИЧ-положительная девочка умерла из-за отсутствия необходимой терапии.