Входивших в доверие к детям мошенниц объявили в розыск в Башкирии

В Уфе две девушки обокрали две квартиры, представляясь детям в отсутствии взрослых «мамиными подругами», которые пришли вернуть долг. Они обманом попадали внутрь, и выносили деньги и ценности. Нанесенный ущерб оценивается в 85 тысяч рублей.

Одна из потерпевших рассказала ГТРК «Башкортостан», что мошенницы отвлекли ее ребенка разговорами и украли ювелирные изделия и деньги, которые заменили купюрами банка приколов.

Они объяснили ребенку, что принесли долг. Одна из них попросила ребенка записать их данные, другая якобы оставила долг в спальне. Позднее сын позвонил матери и рассказал о случившемся.

Еще одна женщина сообщила, что две девушки, как и в первом случае, представились «мамиными подругами» ее 11-летнему сыну, и украли деньги.

В республиканском МВД России сообщили, что злоумышленницы попали на камеры видеонаблюдения. Полиция распространила ориентировку и попросила горожан сообщить о местонахождении мошенниц.

«По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье „Кража“. Предприимчивых подруг сняла камера видеонаблюдения. Опознавших преступниц, или обладающих какой-либо информацией — просьба обратиться в полицию», — заявили в пресс-службе ведомства.