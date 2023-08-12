Криминал 12 августа 2023, 10:17 Вьетнам выдал России обвиняемого в сбыте наркотиков Генпрокуратура: Вьетнам экстрадировал обвиняемого в наркоторговле россиянина

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Власти Вьетнама передали России Даниила Колодницкого – мужчину привлекут к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотиков организованной группой. Подробности сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

По версии следствия, осенью 2018 года мужчина вместе с соучастницей расфасовали запрещенные вещества и поместили их в тайник-закладку возле многоэтажки в Москве. Действовала пара в интересах организованной группы, сообщили в ведомстве.

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«В ходе осмотра места происшествия запрещенное вещество было изъято сотрудниками полиции», — передали в прокуратуре.

Колодницкого объявили в международный розыск в июле 2022 года, суд вынес приговор, по которому злоумышленника должны были арестовать. Подозреваемый скрывался от полиции, однако позже стало известно, что он находится во Вьетнаме. Обвиняемого экстрадируют в Россию.

Ранее суд в Челябинской области приговорил участницу ОПГ к восьми годам колонии за сбыт наркотиков, писал RT. Девушку задержали при перевозке двух килограммов мефедрона. Задержанную приговорили к восьми годам тюрьмы и выплате штрафа в размере 50 тысяч рублей.