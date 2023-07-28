Криминал 28 июля 2023, 23:58 Вьетнам экстрадировал обвиняемого в мошенничестве россиянина Генпрокуратура РФ: Вьетнам выдал россиянина, обвиняемого в хищении чужого имущества

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Вьетнам по требованию Генпрокуратуры России экстрадировал гражданина РФ Максима Буруяна, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Передача задержанного российской стороне состоялась в аэропорту Ханой.

По версии следствия, Буруян с сентября по декабрь 2019 года похитил у граждан России более одного миллиона рублей. Подозреваемый разместил на одном из сайтов объявление о продаже мобильных телефонов, на сообщение откликнулись 29 человек и перевели злоумышленнику денежные средства. Телефонов они не получили.

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Следствие объявило Буруяна в международный розыск 26 октября 2020 года. Когда было установлено местонахождение фигуранта, отправили запрос на экстрадицию.

Благодаря тесному взаимодействию Генеральной прокуратуры Российской Федерации с зарубежными коллегами удалось добиться принятия положительного решения о выдаче обвиняемого», — сообщили в Генпрокуратуре РФ.

ФСИН и НЦБ Интерпола МВД России примут и доставят подозреваемого в сопровождении спецконвоя в Новосибирск.