Криминал 14 марта 2024, 21:54 Ветеринар разрешил продавать мясо с сибирской язвой и попал под суд СК: ветеринара будут судить в Воронежской области по делу о сибирской язве Freepik

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Бывший ветеринарный врач стала фигурантом дела по статье о халатности, которая привела к тому, что зараженное сибирской язвой мясо оказалось на рынке. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Воронежской области.

По версии правоохранителей, 12 августа 2023 года ветеринарный врач выдала разрешение на продажу мяса на одном из рынков Воронежа. При этом мясо не проходило санитарную экспертизу. Позже стало известно, что в нем был возбудитель сибирской язвы.

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«Обвиняемая признала вину. <…> уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу», — указали в ведомстве.

В августа 2023 года очаг сибирской язвы зафиксировали в хозяйстве жителя села Лебединка в Воронежской области.

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