Ветерана ВОВ жестоко убили в собственном доме. Ему было 100 лет

В Башкирии ветеран Великой Отечественной войны стал жертвой разбойного нападения. Неизвестные убили мужчину в его собственном доме. Перед смертью пожилого человека связали.

Преступление произошло в селе Леуза Кигинского района республики, уточнили в пресс-службе башкирского СК РФ.

Ветерана нашли мертвым 9 июля в частном доме, где он жил. На его теле обнаружили признаки насильственной смерти.

По данным местных СМИ, от рук неизвестных погиб Иван Несмеянов 1919 года рождения. Связанным и с пробитой головой его нашли соседи, которые забеспокоились, что мужчина давно не выходит во двор.

Несмеянов в составе соединений Забайкальского фронта в период ВОВ воевал с Японией, участвовал в Маньчжурской операции. Хорошо знал историю, вел уроки мужества в школах. В прошлом году ветеран отметил 100-летний юбилей. После смерти жены жил один.

После случившегося возбудили уголовное дело по двум статьям: «Разбой» и «Убийство, сопряженное с разбоем». Расследованием в том числе занимаются следователи по особо важным делам, криминалисты и сотрудники полиции. Его возглавляет замруководителя республиканского СК РФ. Эксперты устанавливают обстоятельства преступления.