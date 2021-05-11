Ветерана ВОВ ограбили в Санкт-Петербурге в День Победы

В Санкт-Петербурге во время празднования Дня Победы с 99-летнего ветерана Евгения Лезова сорвали крест и цепочку. Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело.

Неизвестный ограбил ветерана вечером 9 мая, когда Евгений Лезов возвращался домой. Злоумышленник проследил за ним до подъезда на проспекте КИМа, а затем толкнул его и сорвал с шеи цепочку с крестиком. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Сумму материального ущерба в полиции оценили в 100 тысяч рублей.

Евгений Лезов во время Великой Отечественной войны был награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью «За оборону Москвы».

Ранее власти Челябинска отправили поздравительную открытку в честь Дня Победы умершему ветерану. Труженица тыла Хадия Сафина умерла в январе этого года. А про ветерана из Москвы Павлу Тихомирову забыли 9 мая. Участница войны, которой в июне исполнится 100 лет, сидела дома в Бутове с сыном и ждала поздравления с Днем Победы, однако вечером сообщили, что встреча не состоится. Она также отметила, что в прошлом году ей подарили настольные часы, которые не работают.