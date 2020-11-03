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    03 ноября 2020, 17:14

    Ветеран был убит в Омской области из-за спора о войне

    Дарья Морозова

    Пожилой мужчина из Омской области убил ветерана Великой Отечественной войны из-за конфликта, который возник, когда они обсуждали военные действия. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным портала IReactor, нападавший сам признался в совершенном им преступлении. Он нанес ветерану несколько ударов кухонным ножом во время возникшего спора.

    Следствие по этому делу велось около полугода. Инцидент произошел в мае. На мужчину завели уголовное дело, сейчас он арестован.