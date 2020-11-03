Ветеран был убит в Омской области из-за спора о войне

По данным портала IReactor, нападавший сам признался в совершенном им преступлении. Он нанес ветерану несколько ударов кухонным ножом во время возникшего спора.

Следствие по этому делу велось около полугода. Инцидент произошел в мае. На мужчину завели уголовное дело, сейчас он арестован.