Криминал 02 апреля 2024, 11:03 Верзилову вынесли приговор по делу о фейках про армию Суд приговорил Верзилова к 8 годам и 4 месяцам колонии за фейки про армию РИА «Новости»

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Басманный суд Москвы заочно приговорил экс-издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова** к восьми годам четырем месяцам колонии по уголовному делу о распространении фейков о российской армии. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

«Верзилову** заочно назначили наказание в виде восьми лет четырех месяцев колонии», — передали в суде.

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Кроме того, ему запретили администрировать интернет-ресурсы в течении трех лет и десяти месяцев после освобождения.

Ранее Верзилову** заочно дали 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах России. Однако потом суд отменил приговор. Дело направили на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Верзилова** объявили в международный розыск. До этого он нарушил избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. По данным Следкома России, мужчина мог скрываться на территории Италии и Ватикана.

* Включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** Включен Минюстом в реестр иностранных агентов.