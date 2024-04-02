02 апреля 2024, 11:03
Верзилову вынесли приговор по делу о фейках про армию
Суд приговорил Верзилова к 8 годам и 4 месяцам колонии за фейки про армию
Басманный суд Москвы заочно приговорил экс-издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова** к восьми годам четырем месяцам колонии по уголовному делу о распространении фейков о российской армии. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.
«Верзилову** заочно назначили наказание в виде восьми лет четырех месяцев колонии», — передали в суде.
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Кроме того, ему запретили администрировать интернет-ресурсы в течении трех лет и десяти месяцев после освобождения.
Ранее Верзилову** заочно дали 8,5 лет лишения свободы в колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах России. Однако потом суд отменил приговор. Дело направили на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.
Верзилова** объявили в международный розыск. До этого он нарушил избранную ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. По данным Следкома России, мужчина мог скрываться на территории Италии и Ватикана.
* Включена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
** Включен Минюстом в реестр иностранных агентов.
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