  • Вероятных поджигателей исторического здания задержали в Ленобласти

    29 ноября 2019, 14:41

    Артур Блянихов

    В Ленинградской области правоохранители задержали двух молодых людей по подозрению в поджоге исторического дома купца Калязина, который находится в Старой Ладоге. Об этом сообщили «Невские новости».

    «Дни.ру» уточнили, что пожар в купеческом доме произошел в минувшую среду. Это здание признано объектом культурного наследия федерального значения. По подозрению в поджоге стражи правопорядка задержали 18-летних парня и девушку. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемых взяли подписку о невыезде.