Вероятных поджигателей исторического здания задержали в Ленобласти
В Ленинградской области правоохранители задержали двух молодых людей по подозрению в поджоге исторического дома купца Калязина, который находится в Старой Ладоге. Об этом сообщили «Невские новости».
«Дни.ру» уточнили, что пожар в купеческом доме произошел в минувшую среду. Это здание признано объектом культурного наследия федерального значения. По подозрению в поджоге стражи правопорядка задержали 18-летних парня и девушку. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемых взяли подписку о невыезде.