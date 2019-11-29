Вероятных поджигателей исторического здания задержали в Ленобласти

«Дни.ру» уточнили, что пожар в купеческом доме произошел в минувшую среду. Это здание признано объектом культурного наследия федерального значения. По подозрению в поджоге стражи правопорядка задержали 18-летних парня и девушку. Возбуждено уголовное дело. С подозреваемых взяли подписку о невыезде.