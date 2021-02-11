Вероятному убийце учительницы в Воронеже предъявили обвинение

В Воронеже задержанному ранее подозреваемому в убийстве 47-летней учительницы предъявили обвинение. Ее тело с ножевыми ранениями было найдено недалеко от одного городского кафе.

«СК РФ по Воронежской области продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства учительницы по п. „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Убийство, сопряженное с разбоем“), п. „в“ ч.4 ст. 162 УК РФ („Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей“)», — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемый 31-летний мужчина был объявлен в федеральный розыск, после его задержали, допросили и предъявили обвинение. В ближайшее время его показания проверят на месте преступления. Решается мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователями продолжат выяснять обстоятельства преступления для закрепления доказательственной базы.

Убитую нашли 2 февраля 2021 года недалеко от одного из кафе на Московском проспекте. Учительница в момент преступления говорила по телефону и успела сказать собеседнику, что ее убивают. У женщины также была похищена сумочка с деньгами и сотовый телефон.