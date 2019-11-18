Вероятного убийцу начальника Центра «Э» Ингушетии заочно арестовали

Басманный суд заочно арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Обвиняемый — уроженец Ингушетии, он объявлен в международный розыск.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Картоева Курейша Ахметовича меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. Срок ареста будет исчисляться в виде двух месяцев с момента задержания или экстрадиции обвиняемого в РФ», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Опубликована ориентировка на сбежавшего убийцу начальника Центра «Э» Подробнее

Нападение на Эльджаркиевых произошло 2 ноября в Москве. В результате атаки были убиты начальник Центра по противодействию экстремизму республиканского МВД майор полиции Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед. Их похоронили 4 ноября на родовом кладбище в Назрани.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух человек группой лиц по предварительному сговору и незаконном приобретении оружия. Картоеву предъявлено обвинение по обеим статьям.

В распоряжение «360» попала ориентировка на Картоева. В документе утверждается, что мужчина в 18:00 5 ноября уехал в Дагестан на автобусе из Москвы в Хасавюрт.