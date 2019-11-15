Вероятного поджигателя Jaguar экс-хоккеиста СКА задержали. Он оказался рецидивистом

СМИ: Jaguar XF экс-хоккеиста СКА сожгли в Петербурге Подробнее

По версии следствия, на поджог автомобиля мужчина пошел из-за дорожного конфликта с хоккеистом. Прощать нанесенную на дороге обиду он не захотел и выследил, где спортсмен парковал свой автомобиль.

Поджог иномарки произошел в ночь на 13 октября около дома № 155 по Московскому проспекту. «Фонтанка» опубликовала видео с места события.

На кадрах можно увидеть, как к Jaguar XF подходит мотоциклист в шлеме, а после видна вспышка и горящий автомобиль. Не исключено, что злоумышленник бросил в иномарку бутылку с зажигательной смесью.

Автомобиль выгорел частично. Общая сумма ущерба составила 1,4 миллиона рублей.

Следователи завели в отношении подозреваемого уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущество». В данный момент его отпустили под подписку о невыезде.