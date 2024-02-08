08 февраля 2024, 20:44
Вероятного подельника подозреваемого в тройном убийстве задержали в Москве
«112»: полиция задержала подозреваемого в тройном убийстве в Подмосковье
В Москве задержали подозреваемого в тройном убийстве, совершенном в Подмосковье. Следователи предполагают, что он мог быть подельником бывшего полицейского, сообщил Telegram-канал «112».
Задержанного подозревают в том, что он мог действовать заодно с экс-полицейским, которого сегодня заочно арестовали и объявили в международный розыск,
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Подозреваемого допрашивает следователь. По информации Telegram-канала, не исключено, что после допроса с задержанного снимут подозрения.
Бывшего правоохранителя подозревают в убийстве трех пенсионерок, одной из которых была владелица завода ТИАЛ. Следствие предполагает, что подозреваемый мог скрыться за границей.
Тела убитых женщин нашли 7 февраля в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа. Убийство произошло 5 февраля.
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