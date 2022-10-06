«Вернулся с ножом отомстить». Вооруженный школьник из Петербурга угрожал детям не первый раз | 360°

Эксклюзив 06 октября 2022, 21:30 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Вернулся с ножом отомстить». Вооруженный школьник из Петербурга угрожал детям не первый раз Школьник из Петербурга угрожал детям ножом из-за шапки, которую отняли старшеклассники Markus Spiske/Unsplash. com

Читать 360tv в

Школьник из Санкт-Петербурга пришел в образовательное учреждение с ножом. Мальчик хотел отомстить ребятам, отобравшим у него шапку, рассказала «360» мать его одноклассника Инна Горчакова. По ее словам, это не первый случай, когда ребенок срывает учебный процесс и угрожает безопасности сверстников.

Собеседница «360» рассказала, что все случилось после окончания уроков. Кто-то из старшеклассников отобрал у мальчика шапку.

Реклама

«Он пошел домой, взял дома нож, вернулся с ножом отомстить тем обидчикам, которые у него отобрали шапку», — рассказала Инна Горчакова.

Реклама

Находившиеся рядом дети испугались, начали разбегаться по сторонам. Вооруженного школьника обезвредили пятиклассники, они отобрали у него оружие, отметила женщина.

Горчакова рассказала, что после этого родители написали заявления в полицию и прокуратуру. По ее словам, это не первый раз, когда мальчик нарушает школьный устав и ведет себя странно.

«Мы стучали во все двери, во все инстанции, там куча заявлений от четырех параллельных классов, это ведь длится целый год. Он себя в первом классе так же себя вел. Посылал учителей, ругался матом. Срывает учебный процесс постоянно», — пожаловалась собеседница «360».

Она добавила, что до этого случая никто не мог помочь родителям одноклассников хулигана. Его выходки продолжались и в первом классе.

«Он постоянно бьет детей. Он может толкнуть с лестницы, он может ударить головой об стену, если ребенок стоит около стены. У нас родители нескольких человек в нашем классе снимали побои», — отметила женщина.

Из-за угрозы безопасности детей, родители согласовали с директором школы установку видеокамеры в классе. Мама хулигана отрицает все обвинения — она считает, что ролики с участием ее сына являются подделкой, добавила Инна Горчакова.

«Мы боимся за своих детей», — резюмировала собеседница «360».

Случаем уже заинтересовались в Следственном комитете. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по данному факту, отметили в пресс-службе ведомства.

В одной из школ Кемеровской области избили ребенка. Видео драки попало в интернет. Региональный СК начал проверку этого инцидента.

0 0 0 0 0 0