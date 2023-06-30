Эксклюзив 30 июня 2023, 13:46 «Вернется бумерангом». Жители Екатеринбурга оставили записки у квартиры опекунши, подозреваемой в убийстве мальчика Жители Екатеринбурга оставили записки на лестничной клетке опекунши погибшего мальчика

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Екатеринбуржцы продолжают горевать и негодовать из-за гибели шестилетнего мальчика. Общественное мнение винит в произошедшем его опекуншу. Около ее квартиры люди стали развешивать записки в память о ребенке и с проклятиями женщине. Видео с места оказалось в распоряжении «360».

«Стыд и позор», «все вернется бумерангом», «ты не человек, ты животное», — вот лишь несколько из оставленных посланий. Записки висят на стенах, на двери квартиры, куда уже приехали полицейские.

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Тело шестилетнего мальчика нашли в сумке утром 29 июня недалеко от дома, где он жил. Незадолго до этого 33-летняя опекунша заявляла в полицию о пропаже ребенка. Однако экспертиза показала, что он скончался несколько месяцев назад.

Женщина признала, что скрыла факт его смерти. Опекуншу задержали, она подозревается в убийстве мальчика. По факту случившегося открыто уголовное дело. Прощание с погибшим прошло 29 июня, на нем присутствовали местные жители и священнослужитель.