Вербовщиков «Нурджулара» задержали в московском регионе
МВД: в московском регионе задержали участников экстремистской организации «Нурджулар»
Силовики пресекли деятельность запрещенной в РФ организации «Нурджулар»* в московском регионе. Как сообщили в МВД, задержанные вербовали студентов. Об этом написал «Интерфакс».
Члены экстремистского формирования пытались активно насаждать свою радикальную идеологию в России. И для вербовки в Москве они прежде всего подбирали студенческую молодежь.
Новоиспеченных участников преступного сообщества отбирали для прохождения подготовки в религиозных центрах за рубежом. Экстремисты также обеспечивали и координировали деятельность своих сподвижников, сосредоточенных в российских регионах.
Задержанные успели провести более 250 собраний по изучению основ «Нурджулара»* по литературе, внесенной в перечень экстремистских материалов. Собрания проводились в период с декабря 2019 года по январь 2020 года в одной из квартир на улице Вавилова. Вместе с тем в Москве и Подмосковье сотрудники МВД при поддержке Росгвардии провели обыски по 12 адресам.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Организация и участие в деятельности экстремистской организации».
Ранее в московском регионе пресекли деятельность ячейки одной из террористических группировок.
* «Нурджулар» — экстремистская организация, запрещенная в России.