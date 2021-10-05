Вербовщиков «Нурджулара» задержали в московском регионе

Силовики пресекли деятельность запрещенной в РФ организации «Нурджулар»* в московском регионе. Как сообщили в МВД, задержанные вербовали студентов. Об этом написал «Интерфакс».

Члены экстремистского формирования пытались активно насаждать свою радикальную идеологию в России. И для вербовки в Москве они прежде всего подбирали студенческую молодежь.

Новоиспеченных участников преступного сообщества отбирали для прохождения подготовки в религиозных центрах за рубежом. Экстремисты также обеспечивали и координировали деятельность своих сподвижников, сосредоточенных в российских регионах.

Задержанные успели провести более 250 собраний по изучению основ «Нурджулара»* по литературе, внесенной в перечень экстремистских материалов. Собрания проводились в период с декабря 2019 года по январь 2020 года в одной из квартир на улице Вавилова. Вместе с тем в Москве и Подмосковье сотрудники МВД при поддержке Росгвардии провели обыски по 12 адресам.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Организация и участие в деятельности экстремистской организации».

Ранее в московском регионе пресекли деятельность ячейки одной из террористических группировок.

* «Нурджулар» — экстремистская организация, запрещенная в России.