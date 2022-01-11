Вербовщика «М.К.У.» задержали в России

Силами ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом был выявлен активист антироссийского преступного сообщества «М.К.У.». Им оказался житель Тверской области 2003 года рождения.

У задержанного обнаружили переписку в Telegram с создателем сообщества Егором Красновым, который находится под патронажем спецслужб. По версии следствия, активист вел пропаганду массовых убийств, вербовал в «М.К.У.» новых участников и готовил теракты на транспортных объектах. Изъяты оказались инструкции по изготовлению самодельной взрывчатки. Кроме того, задержанный дал признательные показания.

В отношении же собственно Егора Краснова дополнительно возбудили дело об организации экстремистского сообщества.

Ранее в ходе спецоперации В 37 регионах России силовики задержали более 100 сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.». По данным ФСБ, они готовили теракты и массовые убийства. Впервые о задержании сторонников «М.К.У.» в России спецслужба заявила в марте 2021 года. Тогда 13 неонацистов взяли в Геленджике, еще одного — в Ярославле.