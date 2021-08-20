Вербовщика экстремистов задержали в Сочи. Видео

В Сочи задержали молодого человека, которого заподозрили вербовке местного жителя в запрещенную экстремистскую организацию. Против него возбудили уголовное дело.

Следствие установило, что 25-летний парень является участником «Свидетелей Иеговы»*. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Краснодарскому краю.

Для пропаганды запрещенного объединения он проповедовал и проводил лекции, демонстрируя экстремистские тексты и брошюры. Местного жителя молодой человек попытался завербовать в экстремисты.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего молодого человека, который подозревается в вербовке лица в деятельность экстремистской организации», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники УФСБ России по краю оказали оперативное сопровождение по уголовному делу. По ходатайству следствия подозреваемого арестовали.

В СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В апреле 2021 года в Кемеровской области задержали главу ячейки «Свидетелей Иеговы»*.

*«Свидетели Иеговы» — организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ.