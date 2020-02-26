Вербовщик «Правого сектора»* Пирожок получил 4 года колонии

Вербовщика «Правого сектора»* Игоря Пирожка осудили на четыре года колонии. Он создал агитационный отряд в Донбассе для помощи украинским силовикам.

В управлении ФСБ по московскому региону сообщили, что Пирожка признали виновным в организации и участии в деятельности экстремистской организации. За это его осудили на четыре года колонии общего режима. Кроме того, ему ограничили право пользоваться интернетом и администрировать группы в течение трех лет.

Игоря Пирожка задержали, а спустя несколько дней арестовали в апреле 2019 года. При обыске у него нашли литературу, символику, снаряжение экстремистской организации, а также агитационные материалы.

Источник фото: УФСБ по Москве и Московской области

Следователи узнали, что Пирожок приехал в Россию в январе 2018 года, он взял себе другое имя — Роман Чирка. Пирожок возглавил отряд «Хорти» («Борзые»), который занимался оказанием помощи проукраинским группам «для ведения разведывательной и диверсионно-террористической деятельности на территории РФ и в Донбассе». В Москве и Подмосковье он попытался вовлечь двух человек в деятельность «Правого сектора»*, но те заподозрили неладное и заявили на Пирожка.

*«Правый сектор» — экстремистская организация, запрещена в России.