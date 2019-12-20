Вербовавшего террористов заключенного приговорили к 14 годам колонии

В Иркутске военный суд приговорил вербовщика террористической организации к 14 годам лишения свободы. Как установило следствие, он работал на «Исламское государство»*.

Дело рассматривал 1-й Восточный окружной военный суд. 35-летнего мужчину обвиняли по трем статьям: за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и за содействие террористической деятельности, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе УФСБ по Иркутской области.

«По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, из которых первые шесть лет с содержанием в тюрьме, восемь лет — в колонии особого режима», — рассказали в ФСБ.

Мужчина вербовал террористов, находясь в одной из исправительных колоний Ангарска. В это время он отбывал наказание за преступление, совершенное в Московской области. Следствие установило, что мужчина неоднократно призывал других заключенных к террористической деятельности и вхождению в состав террористической группировки.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.