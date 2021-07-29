Венгрия выдала России насильника школьницы

Венгрия экстрадировала в Россию гражданина Армении, которого заочно осудили за изнасилование 15-летней школьницы. Об этом сообщила НСН со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

Изнасилование произошло еще в 1994 году. Мужчина сбежал из России и много лет скрывался. Его объявили в международный розыск. В 2007 году его признали виновным и приговорили к пяти годам тюрьмы.

Ранее в Челябинской области перед судом предстал 52-летний житель Златоуста, которого обвинили в убийстве и изнасиловании.