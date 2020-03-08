«Вел себя немного вспыльчиво»: друг рассказал о взаимоотношениях убитого в Петербурге подростка и сына судьи

Сына судьи из Петербурга заподозрили в убийстве подростка. Тело парня с огнестрельным ранением нашли в подъезде. Оказалось, что школьники были лучшими друзьями и ничто не предвещало беды.

Друг убитого подростка рассказал «360», что в тот роковой вечер был вместе с четырьмя друзьями в квартире судьи, где живет его сын. Парень ушел в 18:30 и не видел самого убийства. На тот момент ничего не предвещало беды.

«Никаких намеков на негативное отношение к Сереже со стороны Антона (оба имени изменены — прим. ред.) не было от слова „совсем“. Тем более они были лучшими друзьями. А в то, что это произошло, я с трудом верю до сих пор», — вспоминает молодой человек.

По его словам, погибший школьник был очень добрым. Он занимался спортом и мог к любому найти подход. Он крайне негативно относился к курению или наркотикам.

«Антон всегда был не менее добрым, всегда доказывая это изо дня в день, но при небольших конфликтах вел себя немного вспыльчиво. Но я верю и хочу верить в то, что это случайность», — заключил друг погибшего.

Подростка из Колпина застрелили вечером 7 марта. Его тело нашли в подъезде одного из домов на улице Ижорского Батальона. Кровавый след тянулся к квартире судьи коллегии по уголовным делам Третьего кассационного суда Виталия Саяпина. Мужчины дома не было, но был его сын, который убежал до прихода полиции.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и объявили подростка в розыск. Сейчас они продолжают выяснять обстоятельства произошедшего. Подробнее о гибели школьника можно узнать в материале «360».